У російської влади є важливе завдання на окупованому Донбасі: домогтися для нього особливого статусу, який закріплять в Конституції України. Щоб його потім не можна було легко і миттєво відмінити.

Таку думку висловив російський політолог, директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков в інтерв'ю виданню "Актуальные комментарии". Відповідаючи на запитання про Мінські угоди він підкреслив, що їх потрібно обов'язково дотримуватися.

"Саме виконувати — у повній мірі, жорстко, без компромісів. Використовувати весь потенціал Мінських угод. І не грати з Україною в піддавки, як багато хто пропонує", – сказав він.

Людина Суркова назвала мету Росії на Донбасі

На думку російського політолога, завдання України — не дати Донбасу особливий статус. Він додав, що через це українська влада "кружляє" і пропонуює особливий статус тільки на перехідний період або після повного роззброєння найманців.

"У Росії завдання протилежне — домогтися для Донбасу особливого статусу. Справжнього, постійного, твердого. Закріплення в українській Конституції і українських законах чітко і беззастережно. Щоб потім не можна було скасувати відразу, як тільки підтримка Росії припиниться, як це хочуть насправді українці", – заявив Чеснаков.

Він зазначив, що економістам здається, що "Україні треба підіграти, адже вона поводить себе майже ласкаво".

"Закликають піти Києву назустріч, погодитися на легкий і ненапружений для нього алгоритм виконання Мінського комплексу заходів. Тобто тільки зробити вигляд, що ми забезпечили права Донбасу і швидше піти з процесу в надії, що закордоном нас полюблять", – підсумував Чеснаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чеснаков заявляв, що Донбас не повернеться в Україну, якщо терористичним "Л/ДНР" не нададуть політичні права в її складі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!