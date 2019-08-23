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"Без компромісів!" Людина Суркова назвала мету Росії на Донбасі

3.3т Читати матеріал російською

У російської влади є важливе завдання на окупованому Донбасі: домогтися для нього особливого статусу, який закріплять в Конституції України. Щоб його потім не можна було легко і миттєво відмінити.

Таку думку висловив російський політолог, директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков в інтерв'ю виданню "Актуальные комментарии". Відповідаючи на запитання про Мінські угоди він підкреслив, що їх потрібно обов'язково дотримуватися.

"Саме виконувати — у повній мірі, жорстко, без компромісів. Використовувати весь потенціал Мінських угод. І не грати з Україною в піддавки, як багато хто пропонує", – сказав він.

Людина Суркова назвала мету Росії на Донбасі

Людина Суркова назвала мету Росії на Донбасі

На думку російського політолога, завдання України — не дати Донбасу особливий статус. Він додав, що через це українська влада "кружляє" і пропонуює особливий статус тільки на перехідний період або після повного роззброєння найманців.

"У Росії завдання протилежне — домогтися для Донбасу особливого статусу. Справжнього, постійного, твердого. Закріплення в українській Конституції і українських законах чітко і беззастережно. Щоб потім не можна було скасувати відразу, як тільки підтримка Росії припиниться, як це хочуть насправді українці", – заявив Чеснаков.

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Він зазначив, що економістам здається, що "Україні треба підіграти, адже вона поводить себе майже ласкаво".

"Закликають піти Києву назустріч, погодитися на легкий і ненапружений для нього алгоритм виконання Мінського комплексу заходів. Тобто тільки зробити вигляд, що ми забезпечили права Донбасу і швидше піти з процесу в надії, що закордоном нас полюблять", – підсумував Чеснаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чеснаков заявляв, що Донбас не повернеться в Україну, якщо терористичним "Л/ДНР" не нададуть політичні права в її складі.

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Місце
Україна
Тег
Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
рф заявляет что она не сторона конфликта а значит никаких требований она не имеет права выдвигать в связи с минским бреднями,они не сторона конфликта значит и не могут ничего решать по Минску раз их там нет))))а минские бредни выполнять никто не будет т.к. они не реальны))))))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Артеллерист Моня, зачем тогда Украина подписалась под ними?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы вы то сами читали Минские соглашения. Похоже по вашему заголовку что нет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ОЙ ЦМОРА ХА ХА ХА ХА,да никто не даст никаких статусов Донбассу не смешите)))это не реально)))не потому что нельзя сделать а по тому что если дат статус нет тогда смысла вообще их брать обратно))))ну какой смысл их тогда кормить отстраивать если они в любой момент могут слинять в Россию???это не реально))))на это никто не пойдет
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