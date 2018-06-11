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Без колорадів: Ляшко розповів, якою має бути політика для виробників

1.4тЧитати новину російською

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що державна політика для національних виробників має передбачати низькі процентні ставки по кредитах, пільгове оподаткування, безкоштовне підключення до енергомереж і комфортні умови для інвестицій.

Про це він заявив під час візиту на черкаську фабрику агрохімікатів групи компаній "Укравіт", повідомляє прес-служба Радикальної партії Олега Ляшка.

Це підприємство було створено без державної підтримки із загальною сумою інвестицій в $7 млн. І зараз воно є найкращим серед виробників міндобрив. Співробітники поскаржилися нардепу, що замість державної підтримки чиновники тільки вимагають хабара.

Прес-служба РПЛ

"Ваше підприємство я ставлю за приклад, як треба вірити і любити рідну країну, інвестувати, незважаючи на протидію, вимоги хабарів та недоступні кредитні ресурси. Чим менше колорадів буде на полях та при владі – тим якісніша картопля і життя українців! Ми повинні продавати на експорт наші хімдобрива і все інше, а не імпортувати. Це робочі місця і валютна виручка, а значить стабільна гривня, зарплата та податки. Не побиратися за кредитами, щоб взамін піднімати ціни на газ, продавати землю чи підіймати пенсійний вік, а самим створювати робочі місця та інвестувати у виробництво", - зазначив лідер Радикальної партії.

Олег Ляшко розробив низку законопроектів, які заохотять іноземців інвестувати в українські підприємства.

"Я зроблю все, щоб люди могли піти в банк і взяти кредит під 3%, як у закордонних конкурентів, а не під 20%, як зараз в Україні, інвестувати, будувати підприємства, створювати робочі місця, виготовляти продукцію, платити помірні податки. Чим більше ми виготовляємо власної продукції, тим сильніша наша країна", - сказав він.

Прес-служба РПЛ

Ляшко зазначив, що нинішня державна політика передбачає тільки торгівлю "сировиною, дешевою робочою силою і національними інтересами".

"Ми пропонуємо іншу політику, яка дасть можливість створювати робочі місця не за кордоном, а в Україні. Це закон про індустріальні парки, пільговий п’ятирічний період без сплати податків, безкоштовне підключення до енергомереж, щоб не витрачали космічні гроші за під’єднання до води, світла та не ходили роками оформляти дозволи. Я хочу, щоб вас не по закордонах звали, а тут вам створювали максимально комфортні умови. Тоді ми будемо жити, як за кордоном", - резюмував нардеп.

Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
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