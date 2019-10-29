"Без грошей забирають наш прибуток!" Тимошенко звернулась до українців із важливою заявою

ВО "Батьківщина" заявила, що спрямує до Конституційного суду подання, що дозволить скасувати закони про розкрадання національного надбання.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко повідомила під час прямого ефіру на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскролльте докінця сторінки).

Вона зауважила, що приватизація української ГТС, розпродаж сільськогосподарської землі та стратегічних об’єктів суперечать Конституції та підривають національну безпеку України.

За її словами, "Батьківщина" використовуватиме всі наявні інструменти, для того щоб залишити стратегічну власність в руках народу, адже зараз йдеться навіть не про розпродаж, а про фактичну крадіжку національного надбання. Саме так політик назвала можливу передачу української ГТС в управління транснаціональним корпораціям.

Юлія Тимошенко

"Це не приватизація. Це, по суті, без грошей забрали наш прибуток, нашу ГТС, наш вплив на енергетичному полі європейського континенту. Ми проти цього", – заявила політик і зауважила, що останнього тижня Рада ухвалила в першому читанні закон, за яким 49% ГТС віддається іноземним компаніям.

Тимошенко повідомила, що "Батьківщина" підготувала низку поправок до законопроєкту, які дозволять змінити його зміст, і сподівається на підтримку парламентом нової редакції документу.

Ще однією загрозою для країни лідер партії назвала законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі. За її словами, напередодні аграрний комітет рекомендував парламенту ухвалити закон, за яким 72% території України фактично піде з молотка, при цьому її власниками зможуть стати іноземці, а в одні руки продаватимуть до 210 тис. гектарів землі. Вона наголосила, що країні треба йти зовсім іншим шляхом.

"Треба виростити власних фермерів, малих та середніх сільгоспвиробників. Вони мають не торгувати сировиною, а переробляти її і пропонувати споживачеві готову продукцію. Це може дати мільйони робочих місць. У нас 28 тис. фермерських господарств податки платять, а в Польщі – 1.5 млн", – нагадала лідер "Батьківщини".

Особливо небезпечним Тимошенко назвала вже підписаний президентом закон про скасування переліку об’єктів стратегічної власності, заборонених до приватизації. У ньому, зокрема, пропонується продати 124 підприємства "Укроборонпрому", "Енергоатом", нафтопровід "Дружба", Укрпошту, Укрзалізницю, весь науково-дослідний комплекс країни тощо.

Лідер партії звернулася до президента та уряду з вимогою або скасувати цей закон, або ж розглянути вже підготовлений "Батьківщиною" законопроєкт про затвердження нового переліку заборонених до приватизації об’єктів, які мають стратегічне значення для держави.

Водночас партія звертатиметься до Конституційного суду з вимогою визнати закони, які позбавляють Україну національного надбання, неконституційними і такими, що мають бути скасованими.

Як писав OBOZREVATEL, парламентський Комітет із питань соціальної політики підтримав поправку Юлії Тимошенко, яка звільняє спрощенців-ФОПів від штрафних санкцій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram