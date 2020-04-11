Поїздка Зеленського в наметове містечко спантеличила мережу. Відео

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня ознайомився з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірус COVID-19 у 66-му Військово-мобільному госпіталі у Донецькій області.

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Пресслужба Офісу президента опублікувала в Facebook відповідне відео, під яким спалахнула бурхлива дискусія. Частина українців похвалила очільника держави, інші – розкритикували його і команду за недотримання карантинних заходів (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

Скріни відео

Як повідомлялося, президент ознайомиться з оперативною обстановкою на одній з ділянок розведення сил і засобів сторін на Донбасі. Крім того, Зеленський обговорить створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України.

У коментарях українці влаштували дискусію про доцільність перебування президента в період карантину серед великого скупчення людей.

"Начебто закон не дозволяє збиратися більше двох людей, а тут скупчення. Несправедливо", – написав користувач.

Інші назвали поїздку Зеленського показухою: "Вони для показухи навіть бордюри пофарбували і стрічку натягнули".

"Проконтролюйте чиновників у ВІП-палатах, може їм ще чимось допомогти", – відзначають у коментарях.

Також користувачі розкритикували те, що у частини супроводжуючих президента маски були на бороді, а не прикривали обличчя.

"Дуже класна мода носити маски на бороді, трохи прикриваючи рот, в головне – дуже "безпечно", – підкреслив коментатор.

Скрін з Facebook

Скрін з Facebook

Скрін з Facebook

Скрін з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський перевірився на наявність коронавірусу COVID-19.