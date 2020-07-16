Беспредел на дорогах: мы должны защитить граждан от пьяных ублюдков

Антон Геращенко Політика 15:29, 16.07.2020

Почему нужно поддержать и принять законопроект 2695?

В понедельник Президент настоял на проведении внеочередного заседания Верховной Рады с одним единственным вопросом - законопроект 2695 - об усилении отвественности за нарушения правил дорожного движения.

Ряд депутатов от фракции "Голос" и "Европейская солидарность" поддали его уничтожительной критике. Мол он даёт больше прав полиции и уменьшает права граждан.

Это абсолютная неправда.

Цель этого законопроекта - защитить граждан от пьяных ублюдков садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

В том числе и через введение Европейского принципа профилактики и борьбы с нетрезвым вождением - внезапные проверки на содержание алкоголя в крови.

Кому интересно могут почитать об этом здесь.

Также этот законопроект защищает от тех, кто после того, как у него забрали права за вождение в нетрезвом виде, снова садится за руль, зная что штраф за вождение без прав смехотворно мал - всего 510 гривен.

И наконец, задача 2695 закрыть "дыры" а законодательстве, позволяющими уклониться от ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Например, передачу на поруки трудового коллектива, как это произошло на днях с Людмилой Костенко, отказавшейся пройти алкотест 26 апреля этого года.

Детали по ссылке.

Таких вот Людмил Костенко, к которым суды были так благосклонны, за 2019 год было аж 1457!

Примут в сентябре народные депутаты законопроект 2695 и "лавочка" с передачей дел о нетрезвых водителях на поруки трудовым коллективам будет закрыта!

Или мы будем принимать радикальные меры и Законы для борьбы с беспределом на дорогах, или будем и дальше толочь воду в ступе, занимаясь словоблудием!

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