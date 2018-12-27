Берлін привітав оголошення "новорічного перемир'я" на Донбасі

У Берліні сподіваються, що нове перемир'я на Сході України стане тривалим, та обіцяють продовжувати зусилля з надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу.У Берліні привітали домовленість Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Сході України оголосити з 29 грудня перемир'я на Донбасі. "Добре, що сторони конфлікту на Сході України домовилися про зимове припинення вогню. Тепер його треба дотримуватися тривалий час. Ми виступатимемо за подальші гуманітарні кроки, аби саме в зимові місяці полегшити страждання людей", - заявив у четвер, 27 грудня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

В ОБСЄ підтвердили домовленість щодо запровадження режиму припиненню вогню на Донбасі. "Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з Новорічними та Різдвяними святами, починаючи з 00:01 годин (за київським часом) 29 грудня 2018 року", - йдеться в заяві на сайті ОБСЄ.

У ній також наголошується, що сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних кроків для забезпечення тривалості режиму припинення вогню, а також гарантувати надійний і безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату.

Нагадаємо, уповноважений представник Києва в ТКГ Євген Марчук повідомив про досягнення домовленості щодо "новорічного перемир'я". У самопроголошених "Донецькій" та "Луганській народних республіках" заявили про готовність до дотримання перемир'я.

Востаннє перемир'я на Донбасі - так зване "шкільне" з нагоди початку навчального року - було оголошено з 29 серпня. Хоча сторони конфлікту й не дотримувалися режиму тиші повністю, спостерігачі місії ОБСЄ заявляли про скорочення кількості обстрілів. Минулого року "новорічне перемир'я" оголосили з 23 грудня.