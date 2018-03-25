Берлін підтримав ідею скасування принципу одноголосності в ЄС

У МЗС ФРН підтримали пропозицію голови Єврокомісії спростити ухвалення рішень в сфері зовнішньої політики Євросоюзу, відмовившись від принципу одноголосності.У міністерстві закордонних справ Німеччини підтримали пропозицію голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про скасування принципу одноголосності при голосуванні Євросоюзу з питань зовнішньої політики.

"Принцип одноголосності дозволяє легко домогтися своїх цілей тим, хто хоче ззовні внести в розкол в ЄС", - заявив статс-міністр у міністерстві закордонних справ ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, опублікованому в суботу, 24 березня.

Таке рішення підтримав також експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt). "Можливість ухвалення рішень більшістю була би доцільним доповненням європейської зовнішньої політики, вона підвищила би дієздатність Євросоюзу", - наголосив він.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому цього року Жан-Клод Юнкер закликав скасувати принцип одноголосності при ухваленні зовнішньополітичних рішень в ЄС. За його словами, цей принцип перешкоджає можливостям Євросоюзу брати участь у вирішенні важливих проблем міжнародної політики.