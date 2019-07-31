Бережіть горло і голодуйте не більше 2 днів: Супрун дала поради майбутнім депутатам

В. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун дала депутатам 9-го скликання Верховної Ради України поради, як уникнути стресу на роботі.

Вона розповіла на своїй сторінці у Facebook про ризики для здоров'я і як їх зменшити, щоб справлятися з будь-якими випробуваннями (процес голосування бюджету або спілкування з детективами НАБУ).

Перша порція порад стосується власного здоров'я, адже це, за її словами, — насамперед особиста відповідальність.

Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, хлібі з висівками, маслах і різних джерелах білка. Водночас щоденне вживання червоного м'яса збільшує ризик раку.

Якщо ви захочете оголосити протестне голодування, не тримайте його довше, ніж дві доби. В межах цього періоду голодувати корисно.

Мийте руки. Вітатися за руку потрібно, враховуючи етикет. Але пам'ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси простудних захворювань, Salmonella і кишкова паличка. Мити руки потрібно щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед їжею.

Відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безкоштовного отримання препаратів за програмою "Доступні ліки".

Вакцинуйтеся. З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В.

Люди, які займаються контактними видами спорту, і медичні працівники повинні робити щеплення від гепатиту В. Бійки біля трибуни підпадають під категорію "контактні види спорту".

Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров'ю: воно погіршує кровообіг у малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, віджимання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк.

Відмовтеся від куріння. Це залежність від речовини, без якої мозок перебуває в стані занепаду, неуважності й тривожності. Саме куріння є причиною того, що без сигарети погано. Крім цього, куріння підвищує загальну передчасну смертність, смертність від 17 видів раку, сприяє розвитку атеросклерозу, целюліту, старінню шкіри.

Зведіть споживання алкоголю до мінімуму, а краще відмовтеся взагалі. Безпечної дози алкоголю не існує. Хвороби, пов'язані з алкоголем, є однією з провідних причин смертності в Україні.

Алкоголь не покращує травлення, зате збільшує ймовірність раку, деменції, захворювань печінки, викликає тривожність, порушення сну і зневоднення. Через алкоголь ростуть агресія і шанс потрапити в аварію. Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху. З готелю "Київ" можна безпечно і швидко дістатися до робочого місця. В інших випадках доведеться користуватися громадським транспортом або автомобілем. В авто слід бути пристебнутим навіть на задньому сидінні, не відволікатися через телефон і дотримуватися правил дорожнього руху.

"Ні" каблукам. Високі підбори збільшують ризик травми ніг, ослабленню сухожиль, деформують стопу, а тісне незручне взуття шкодить кровообігу і працездатності.

Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв'язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання.

Покращуйте пам'ять без ноотропів. Вивчити безліч законів і рішень суду, які скасовують — велике завдання, особливо для нових облич у політиці. Краще пам'ять стимулюють такі речі: робити щось одне, а не перемикатися на багато завдань, будувати асоціації, робити записи від руки, малювати моделі (а не вигадувати схеми), достатньо спати і повноцінно харчуватися. Брак вітаміну В1, наприклад, заважатиме розвитку нейронних мереж. Важливо також регулярно тренуватися і голодувати, адже це стимулює утворення нейротрофіну BDNF.

Не відкладайте справи на потім. Не тільки тому, що робота скликання може бути достроково припинена, а тому, що прокрастинація є одним зі шляхів розвитку серцево-судинних і ментальних хвороб.

Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу, розвиток сторінки в Instagram, і робота над законопроектами одночасно підірвуть ваше здоров'я, і завадять здоровому сну. Мозок краще робить щось одне в певний проміжок часу.