Береза розкусив постановку із "замурованим" рестораном Тищенка: з'явилося відео

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза викрив свого ексколегу з РПЛ Олега Ляшка в постановному ролику із "замурованим" входом в ресторан "Велюр". Заклад належить чинному парламентарю від "Слуги народу" Миколі Тищенку.
На своєму Telegram-каналі Береза зазначив, що насправді Ляшко і його соратники заблокували не основний вхід в ресторан, а на літню терасу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Вхід на літню терасу "Велюр", який "замурував" Ляшко
Скриншот відео
"Ой, як незручно вийшло. Спеціально під'їхав до ресторану "Велюр". І з'ясував, що вхід в ресторан не зачинений і не замурований. В процесі шоу зачинили вхід на літню терасу, який і так був зачинений. А вхід в ресторан працює. І все інше теж", – написав екснардеп.
За його словами, першими хитрість помітили люди, які живуть поблизу з "Велюром". Саме вони і розповіли про це Березі.
"Так я дізнався, що це було шоу. Для довірливих і наївних. А тепер і ви про це знаєте", – резюмував він.
Вхід у сам ресторан
Скриншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ляшко оприлюднив відео, на якому показово "замурував" двері ресторану "Велюр" Тищенка блоками і монтажною піною, зазначивши, що карантин однаковий для всіх.
Раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїздять політики і представники олігархів.
Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші запитували – а як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати і зазнавати збитків.
Тищенко, зі свого боку, спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.
На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.
Пізніше нардеп раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка у 10 разів вищий, ніж у середньому київському кафе.
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