Береза розкусив постановку із "замурованим" рестораном Тищенка: з'явилося відео

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза викрив свого ексколегу з РПЛ Олега Ляшка в постановному ролику із "замурованим" входом в ресторан "Велюр". Заклад належить чинному парламентарю від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

На своєму Telegram-каналі Береза зазначив, що насправді Ляшко і його соратники заблокували не основний вхід в ресторан, а на літню терасу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вхід на літню терасу "Велюр", який "замурував" Ляшко Скриншот відео

"Ой, як незручно вийшло. Спеціально під'їхав до ресторану "Велюр". І з'ясував, що вхід в ресторан не зачинений і не замурований. В процесі шоу зачинили вхід на літню терасу, який і так був зачинений. А вхід в ресторан працює. І все інше теж", – написав екснардеп.

За його словами, першими хитрість помітили люди, які живуть поблизу з "Велюром". Саме вони і розповіли про це Березі.

"Так я дізнався, що це було шоу. Для довірливих і наївних. А тепер і ви про це знаєте", – резюмував він.

Вхід у сам ресторан Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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