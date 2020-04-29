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29 квітня • оновлено в 16:24
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Береза розкусив постановку із "замурованим" рестораном Тищенка: з'явилося відео

15.5т
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Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза викрив свого ексколегу з РПЛ Олега Ляшка в постановному ролику із "замурованим" входом в ресторан "Велюр". Заклад належить чинному парламентарю від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

На своєму Telegram-каналі Береза зазначив, що насправді Ляшко і його соратники заблокували не основний вхід в ресторан, а на літню терасу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вхід на літню терасу "Велюр", який "замурував" Ляшко

Вхід на літню терасу "Велюр", який "замурував" Ляшко

Скриншот відео

"Ой, як незручно вийшло. Спеціально під'їхав до ресторану "Велюр". І з'ясував, що вхід в ресторан не зачинений і не замурований. В процесі шоу зачинили вхід на літню терасу, який і так був зачинений. А вхід в ресторан працює. І все інше теж", – написав екснардеп.

За його словами, першими хитрість помітили люди, які живуть поблизу з "Велюром". Саме вони і розповіли про це Березі.

"Так я дізнався, що це було шоу. Для довірливих і наївних. А тепер і ви про це знаєте", – резюмував він.

Вхід у сам ресторан

Вхід у сам ресторан

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Олег Ляшко Микола Тищенко Борислав Береза
Місце
Україна Київ
Тег
Ресторан "Велюр"
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