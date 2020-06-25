Депутат минулого скликання Верховної Ради Борислав Береза заявив, що готовий підтримати президента України Володимира Зеленського, якщо той навчиться брати на себе відповідальність відповідно до своєї посади.

Іронічний ролик у стилі відеострімів самого глави держави він опублікував на сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Йому зараз важко. Його критикують. А я його підтримаю. Як? Як можу. Відосиком", – зазначив депутат 8 скликання ВРУ.

У своєму виступі Береза насамперед сказав, що часто критикує президента, бо є за що. Він пригадав казус, якого допустився Зеленський у своїх виступах – зокрема, щодо далекобійників-"засранців". А також останній скандал довкола його партії "Слуга народу", коли глава фракції і нардеп обговорювали жіночі якості своєї колеги, однак ніхто нікого не покарав.

Береза попросив Зеленського питати поради в експертів щодо тих питань, у яких він сам не розуміється. Адже це, підкреслив він, допоможе президенту виглядати досвідченішим.

"Робіть хоч щось із цього, що я кажу. Тому що вже втомилися українці дивитися на те, що відбувається в країні. Дуже соромно більшості за владу", – зазначив Береза.

В кінці свого спічу, даючи поради президенту, він перейшов на російську мову, підкресливши, що так часто робить і Зеленський.

"Навчіться нарешті усвідомлювати, на якій ви посаді. Час братися за розум і згадати, що ви президент України, нехай і випадково, але відповідальність має все у вас з’явитися. Час уже прийшов. Ось у цьому ми готові вас підтримати", – підсумував Береза своє відеозвернення-пародію до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менш ніж 40 відсотків, свідчать дані КМІС. Так, від соціологічних замірів минулого місяця рейтинг президента втратив 5% підтримки.