Bellingcat закликав РФ обґрунтувати заяви щодо фейкових доказів у справі MH17

Експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого заступника постійного представника РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 спираються на фейки.Незалежна група розслідувачів Bellingcat закликала російську сторону обґрунтувати свої слова про нібито "фейкові" докази, зібрані Об'єднаною слідчою групою (JIT) та Bellingcat у справі про катастрофу рейсу MH17. Заклик поширено у соціальній мережі Twitter у неділю, 10 червня.

Напередодні перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що твердження JIT і Bellingcat, котрі розслідують обставини катастрофи малайзійського авіалайнера, "ґрунтуються на підробках".

Тож представники дослідницької групи просять Полянського підкріпити свої твердження доказами. У Bellingcat наголосили, що саме такі докази і стали б тим, що Росія любить називати "повним, ретельним і незалежним розслідуванням". Як повідомлялося, днями група Bellingcat закинула мінобороні Росії брехню щодо строку служби ракет до ЗРК "Бук". Раніше міжнародна спільна слідча група заявила, що ракетна установка Бук, з якої майже чотири роки тому збили літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, прибула на Донбас з російської військової частини. Команда слідчих дійшла висновку, що Бук, з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в липні 2014 року на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.