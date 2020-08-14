Россия ударит по Беларуси в момент ее наиболее уязвимого положения, когда народ расшатает до стадии рушения основы действующей власти, которая станет просто недееспособной, а новые структуры управления еще не успеют утвердиться.

Это было использовано в Украине в 2014 г., и мы тогда потеряли Крым, который потянул за собой события на Донбассе. А.Лукашенко в то время был вне себя, заявляя о трусости новых украинских властей, которые без боя сдали полуостров, понимая, что следующим будет он. Батька храбрился и открыто заявлял, что в случае украинского сценария в Минске, он и народ будут биться до конца. Но в 2014 г. Москва была занята другими делами. Во время президентских выборов в Беларуси в 2015 г. Кремль уже мог решить ситуацию в свою пользу, но Минску повезло – РФ полностью загрузла на Донбассе, да и международные санкции уже били достаточно больно, все шире становилась политическая изоляция России. Сейчас время для Кремля идеальное.

С одной стороны, кандидатура Лукашенко на новый строк стала нервировать очень многих в белорусском обществе, учитывая желание действующего президента на пост главы державы кандидировать в будущем уже своего сына, а с другой стороны, Батька так до конца и не сгибался от давления Кремля, постоянно демонстрируя свою самостоятельность, а это в Москве тоже многих раздражало. Тогда Кремлем была создана для белорусов шахматная вилка на политической доске. Москва подчеркнуто первой признала результаты президентских выборов и демонстрирует готовность широко поддержать Лукашенко, понимая, что тот должен будет за это расплатиться.

Вместе с тем, Кремль не против, чтобы победили демонстранты. В создавшейся кутерьме Москва легко сможет привести к власти неизвестных политиков, которые будут полностью зависеть от пожеланий России. На новые прозападные силы в Беларуси рассчитывает Европа и Америка, но боюсь, что ловкие руки Кремля приведут к новой власти своих людей или, в крайнем случае, РФ оттяпает часть белорусской территории. На востоке страны уже разгоняется информация о создании "Витебской Народной Республики", задача которой убрать с власти антироссийского Лукашенко. Инициаторы "ВНР" уже попросили Путина прийти на помощь и заявили о необходимости проведения референдума о присоединении к России. Так что Беларусь ждет маловероятный хороший сценарий, более вероятный плохой и реальный – очень плохой.

А что у нас. Полуостров так и остается оккупированным, как и часть Донбасса, и их пора возвращать. По Крыму у нас серьёзный аргумент – Северо-крымский канал, по Донбассу тоже имеется, но послабее – Минские соглашения. Предлагаю их увязать для решения вопросов по деоккупации украинской территории. Итак, Северо-Крымский канал (СКК) был построен в 60-70-х гг. ХХ-го ст. для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украины с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. До 2014 г. СКК обеспечивал Крым на 82-85% от общего забора воды. В апреле 2014 г. подача воды из Днепра в Крым была прекращена.

Оккупационные российские власти стали массово строить скважины по всей территории полуострова. Подземной воды хватило на несколько лет и сейчас ситуация стала критичной в связи с засухой. Для обеспечения водой населения у Крыма есть собственные ресурсы, а вот что касается промышленных и военных объектов, то воды явно не хватает, даже используя режим строгой экономии. В Кремле заговорили о якобы надвигающейся гуманитарной катастрофе. А на самом деле, Крым просто превратили в огромную военную базу, которая резко увеличила потребление воды.

Представители Москвы стали обращаться в международные организации, мол Киев не соблюдает международное гуманитарное право, однако согласно Женевской конвенции, на оккупированной территории агрессор сам своими силами должен обеспечивать все необходимые жизненные потребности населения. Поэтому восстановление транспортировки днепровской воды на оккупированную территорию, где находится огромное количество российских войск и тяжелого вооружения даже за очень высокую цену было бы необдуманным шагом для национальных интересов. Вместе с тем, проблему восстановления деятельности СКК Украина могла бы увязать с определенными важными политическими требованиями к РФ по деоккупации.

Первое: немедленное выполнение российской стороной п.10 Минских соглашений – "Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп". Это сразу упростило бы выполнение многих решений в рамках Нормандского формата и создало хорошие предпосылки для скорого возвращения временно оккупированной территории Донбасса.

Второе: возврат Украине Армянска и Красноперекопска. Это небольшая территория на севере полуострова, практически только перешеек, но на ней находится 45% всего промышленного потенциала АРК. Передача Кремлем Армянска и Яны Капу (Красноперекопска), с одной стороны, станет возвращением части украинских территорий, а с другой стороны будет своеобразной гарантией Киева Москве, что перекрытия водоснабжения полуострова не произойдет, так как в этом районе не построена водная заглушка.

Третье: Киев ни коим образом не отказывается от остальной территории Крыма. Рано или поздно деоккупация полуострова под внимательным международным контролем должна произойти согласно принципам и нормам международного права.

Принятие таких условий для РФ было бы непростым решением, вместе с тем и Украина требует взамен днепровской воды конкретные вещи, но далеко не все. Для многих в Москве может показаться, что Киев требует непомерно много, в то время как в Украине, наоборот, многие посчитают, что украинская сторона уж очень уступчива. На самом деле, это реальное прагматическое требование за воду в Крым, ибо выполнение РФ ст.10 есть всем ценным, что есть для украинской стороны в Минском документе, а с получением перешейка на линии Армянск-Красноперекопск, Киев уже одной ногой вступает в Крым. При чем Украина получает территорию, которая есть самоокупаемой, в отличии от всего полуострова, который глубоко дотационный. Кроме того, Кремлю придется менять свою Конституцию и ряд законов, которыми он хотел юридически "запечатать" в национальном законодательстве вопрос принадлежности полуострова России, а это будет важным прецедентом.

Реально, Кремль на такое предложение может и не пойдет, но это для Москвы точно возможность решения вопроса водообеспечения полуострова, а для Киева серьезный шаг в направлении деоккупации Донбасса и части Крыма. Также Киев избегает обвинений РФ в негуманности, ибо не исключается возможность прямой российской агрессии на юг Украины под прикрытием пробивания коридора до Днепра, якобы "для спасения населения полуострова от жажды". Скорее всего, РФ не решится на силовое решение, но дело в том, что Кремль уже не раз доказывал непредсказуемость своей политики. В этом и есть опасность для Украины. А пока днепровская вода просто впадает в Черное море.