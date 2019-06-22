"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Лідер партії "Європейська Солідарность" Петро Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця Олекси Сокола та волонтерки Ганни Шинкаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми познайомилися на Книжковому Арсеналі у Києві. Був зворушений до глибини душі, коли молодята запросили нас на весілля", – поділився Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Політик зазначив, що для нього велика честь стати гостем свята молодят та подарував ікону, яка оберігатиме новостворену українську родину.

"Щиро вітаю вас та бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною! Щастя вам, "Соколята", – написав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!