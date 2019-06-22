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"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

1.4тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська Солідарность" Петро Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця Олекси Сокола та волонтерки Ганни Шинкаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми познайомилися на Книжковому Арсеналі у Києві. Був зворушений до глибини душі, коли молодята запросили нас на весілля", – поділився Порошенко.

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

"Бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною!": Порошенко відвідав весілля легендарного добровольця та волонтерки

Facebook Петра Порошенка

Новини
Порошенко: "Я ніколи не думав про рейтинги, приймаючи необхідні для держави рішення"

Політик зазначив, що для нього велика честь стати гостем свята молодят та подарував ікону, яка оберігатиме новостворену українську родину.

"Щиро вітаю вас та бажаю міцного кохання, як у нас з Мариною! Щастя вам, "Соколята", – написав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Осипова Катюша
Осипова Катюша
Моя иcкрeнняя 6лагодаpноcть всeм тем, ктo покaзaл мне сaйт mekhosec.com/1rnpzl Пpостo прoйдя oпрос полyчилa пoчти пoлугoдовyю зaрплату)) Пользуйтесь, покa ecть вoзможность=)
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леня зе
леня зе
плюнул в монитор и грязно выругался.
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Ш. Олег
Ш. Олег
На любой приличной свадьбе должен присутствовать свадебный генерал, чо. :)
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