"Масочний король" Баум влаштувався помічником "слуги народу" Мотовиловця

Російський бізнесмен Борис Баум, фігурант схеми із закупівлею медичних масок із Китаю, є помічником народного депутата України від партії "Слуга народу" Андрія Мотовиловця.

Відповідні дані вказані на персональній сторінці політика на сайті Верховної Ради. Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, "слуга" Мотовиловець також може бути причетний до злочинних закупівель індивідуальних засобів захисту за завищеною вартістю.

На сайті ВР сказано, що Баум є одним із помічників нардепа "на громадських засадах".

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Скріншот

Додамо, напередодні фракція "Європейська солідарність" звинуватила Мотовиловцяв побитті нардепки від "ЄС" Марії Іонової.

Джерела нашого видання раніше заявляли: Баум за підтримки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка закуповував медичні маски в Китаї і поставляв їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно 12,5 грн за одиницю, коли на відкритому ринку їх можна було купити за 1,5 -3,5 гривень.

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL: