"Масочний король" Баум влаштувався помічником "слуги народу" Мотовиловця
Російський бізнесмен Борис Баум, фігурант схеми із закупівлею медичних масок із Китаю, є помічником народного депутата України від партії "Слуга народу" Андрія Мотовиловця.
Відповідні дані вказані на персональній сторінці політика на сайті Верховної Ради. Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, "слуга" Мотовиловець також може бути причетний до злочинних закупівель індивідуальних засобів захисту за завищеною вартістю.
На сайті ВР сказано, що Баум є одним із помічників нардепа "на громадських засадах".
Додамо, напередодні фракція "Європейська солідарність" звинуватила Мотовиловцяв побитті нардепки від "ЄС" Марії Іонової.
Джерела нашого видання раніше заявляли: Баум за підтримки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка закуповував медичні маски в Китаї і поставляв їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно 12,5 грн за одиницю, коли на відкритому ринку їх можна було купити за 1,5 -3,5 гривень.
Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти дізналися, що оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на пост голови нової комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та передав "привіт" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник глави ОП нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.