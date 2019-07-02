"Батьківщина" здобула впевнену перемогу на місцевих виборах у Харківській області

Представники ВО "Батьківщина" здобули впевнену перемогу на виборах в Олексіївській ОТГ, які відбулися 30 червня в Первомайському районі Харківської області.

За результатом підрахунку голосів та протоколів з мокрими печатками наданих з виборчих дільниць до новоствореної об`єднаної Олексіївської громади із 26 мандатів – 13 отримали висуванці від ВО "Батьківщина", що становить 50% довіри виборців. За словами голови Харківської обласної організації ВО "Батьківщина" Віталія Данилова, це свідчить про високий авторитет партії та її лідера в регіоні.

Вибори в Україні "Телеканал 24"

"Завдяки копіткій праці обласної та районної партійних організацій з виборцями, нам вдалося досягти таких високих результатів. Люди втомилися від бездіяльності старої влади і бажають бачити у місцевих радах тих людей, яким вони довіряють вирішення нагальних проблем своєї ОТГ", – зазначив він.

Данилов висловив впевненість, що на парламентських виборах велика кількість українців також підтримають "Батьківщину" – партію, якій можна довіряти.

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