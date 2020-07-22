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"Батьківщина" заявила про політичний тиск: їхньому партійцеві спалили будинок

Карина Бондаренко
Політика
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Юлія Тимошенко

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. 112 Україна

"Батьківщина" заявила про політичний тиск після підпалу будинку голови Костопільської районної ради та Костопільської районної організації партії в Рівненській області Сергія Ткачука.

У приміщення політика в Костополі через вікно і дах злочинці закинули три пляшки із запальною сумішшю. У результаті почалася сильна пожежа. Незважаючи на роботу рятувальників, будинок фактично зруйнований і непридатний для життя, повідомили у пресслужбі партії.

Сергій Ткачук звернувся у правоохоронні органи із заявою про скоєний на нього замах.

Партія "Батьківщина" однозначно пов'язує злочин із політичною діяльністю глави своєї парторганізації. І Сергій Ткачук, і очолювана ним в Костопільському районі "Батьківщина" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій.

"З огляду на близькість місцевих виборів, ми розцінюємо підпал будинку і замах на життя нашого партійця як політичний тиск", – йдеться в заяві "Батьківщини".

Партія звертається до керівництва правоохоронних органів із закликом якомога швидше розслідувати злочин, гарантувати особисту безпеку Сергію Ткачуку та запобігти використанню протизаконних методів тиску в період виборчої кампанії. "Батьківщина" також закликала владу і конкурентів вести цивілізовану політичну боротьбу.

"Батьківщина" пережила вже багато режимів, які брудом, тиском і залякуванням намагалися вигравати вибори. Такі методи не мають нічого спільного з демократією", – заявили в партії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Юлія Тимошенко заявила, що депутати "Батьківщини" не голосували за законопроект № 3650 про ліквідацію районів, яким, за її словами, порушуються права та інтереси українців.

ВО БатьківщинаЮлія Тимошенко
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