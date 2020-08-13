'Батьківщина': влада формує виборчі комісії старими методами, повністю узурпуючи владу в них

Територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів – рівного виборчого права.

Про це йдеться у заяві партії "Батьківщина", опублікованій на офіційному сайті політичної сили.

Публікуємо повний текст заяви:

Партія "Батьківщина" бере участь у виборах усіх рівнів уже понад 20 років, але такий кричущий випадок узурпації влади в комісіях цілого регіону – а значить впливу на результати голосування – ми фіксуємо вперше

Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій "Слуга народу", "Голос" і "Солідарність жінок України" (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Наше розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині.

Звертаємо увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … "Слуги народу"!

Подібну ситуацію з диспропорційним розподілом представництва партій у виборчих комісіях ми спостерігаємо практично у всіх інших регіонах України.

Ми звертаємося до президента Зеленського: півтора року тому ви обіцяли виборцям, що тепер все буде по-іншому – чесно, демократично, прозоро, справедливо. Поясніть, навіщо ви зараз влаштовуєте такий ганебний цирк і встановлюєте монополії у виборчих комісіях? Готуєте фальсифікації? Боїтесь, що без них ви втратите владу? Тоді чим ви відрізняєтесь від попередників?

Ми не допустимо фальсифікацій. "Батьківщина" трикратно посилить присутність у комісіях завдяки спостерігачам. Ми контролюватимемо кожен крок ваших ставлеників. Тому що Україна заслуговує на чесні, демократичні, прозорі вибори. Навіть якщо у владі опинилися випадкові люди, які щосили чіпляються за свої крісла.