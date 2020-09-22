"Батьківщина" презентувала програму на виборах до Київради

Київська організація партії "Батьківщина" презентувала свою передвиборну програму, яка має назву "Київ заслуговує на краще!"

Про це сказано на сайті політсили. Зазначається, що документ містить 10 пунктів. Так, у партії Юлії Тимошенко планують провести масштабний аудит столиці з тим, щоб надалі раціонально використовувати ресурси і бюджет Києва на користь киян.

Він стосуватиметься й технічного стану будинків. Місто має розпочати програму капітальних ремонтів застарілого житла за рахунок бюджету.

Команда "Батьківщини" також планує встановити справедливі тарифи на комунальні послуги та забезпечити безперебійне постачання тепла і гарячої води.

Передбачається, серед іншого, запровадження муніципальної програми медичного страхування киян.

Щоб позбутися заторів, у "Батьківщині" планують удвічі збільшити кількість сучасного громадського транспорту (переважно трамваїв), прибравши маршрутки.

"Ми знаємо, як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Це буде місто, у якому хочеться жити та працювати. Ми це зробимо", – зазначено в програмі київської "Батьківщини".

Презентуючи програму, кандидат у мери від "Батьківщини" Олексій Кучеренко наголосив: "Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі. Вона пов’язана з непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян".

Нагадаємо, Кучеренко, який був міністром житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко, очолив список київської "Батьківщини". До першої п’ятірки кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.