"Батьківщина" підтримала Виборчий кодекс з відкритими списками

Фракція "Батьківщина" проголосувала за проект Виборчого кодексу України (№3112-1).

"Ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації та реальний шанс, коли корупція зникне з виборчого процесу", – наголосив з парламентської трибуни під час обговорення документу перший заступник голови фракції Сергій Соболєв, повідомляє пресслужба партії.

Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко наполягала, щоб одним з перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки.

Юлія Тимошенко Пресслужба "Батьківщини"

"Ми вважали, що це ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося довгих п'ять років. І перший пункт коаліційної угоди нарешті потрапив до сесійної зали", – наголосив Соболєв.

Нагадаємо, що проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів.

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