"Батьківщина" піде на місцеві вибори з гаслом "Єдина надійна команда"

Партія "Батьківщина" розпочала похід на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. У політсилі також розповіли про нове передвиборче гасло: лідер партії Юлія Тимошенко під час пресконференції в Києві оголосила, що "Батьківщина" іде на вибори з гаслом "Єдина надійна команда".

У ході пресконференції Тимошенко зауважила, що згідно з даними останніх соціологічних досліджень, майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

"Тому головна мета, яка сьогодні стоїть перед нашою командою, – виправити цю ситуацію. Нам потрібно завершити період невігластва, дилетантства, некомпетентності. Нам треба нарешті завершити етап приколів, відосиків. Ми просто не маємо права залишати країну з такою низькою якістю управління", – наголосила лідер партії.

Юлія Тимошенко переконана, сьогодні потрібне всеосяжне перезавантаження некомпетентної влади та припинення експериментів над країною. Саме місцеві вибори, запевнила голова "Батьківщини", можуть дати людям надію на зміни. Адже на місцевому рівні, в кожному місті, в кожному районі, в кожному селі від дій влади залежить якість щоденного життя кожного громадянина.

За словами Юлії Тимошенко, партія "Батьківщина" планує висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати по всій країні.

"Наша команда – можливо, єдина, яка зможе таку велику кількість сильних людей по всій країні запропонувати громадам для вибору. Критерії підбору наших кандидатів у мери й депутати місцевих рад максимально прості й конкретні – це мають бути люди компетентні, фахові, здатні працювати в команді та працювати заради людей, розуміючи й поділяючи їхні інтереси. Це є команда "Батьківщини" – єдина і надійна", – зазначила голова партії.

Під час пресконференції Юлія Тимошенко представила частину київської команди й оголосила про кандидата від "Батьківщини" на посаду київського міського голови.

"Це сильні, професійні, молоді компетентні люди, які люблять Київ та роблять свою роботу з повною відданістю. І один з таких професіоналів – Олексій Кучеренко. Партія "Батьківщина", київська міська організація партії вирішили висунути його на посаду мера Києва. Він людина відома, насамперед, боротьбою за інтереси киян. Мало хто в нашій країні так добре розбирається в проблемах комунального господарства і здатен змінити на краще життя людей так, щоб вони це відчули. І, безумовно, він людина нашої єдиної, надійної команди, який поділяє погляди "Батьківщини", – резюмувала Тимошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тимошенко внесла в Раду законопроєкт про передачу держпідприємств в управління Кабміну замість наглядових рад.