"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка в мери Києва

ВО "Батьківщина" висунула Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови на чергових виборах 25-го жовтня 2020 року.

Відповідне рішення було одностайно ухвалено під час другого етапу 14-ї конференції. Вона відбулася в понеділок, 21 вересня, у Києві, повідомляє пресслужба політсили.

У презентації своєї програми Олексій Кучеренко зазначив, що київська команда Юлії Тимошенко має стратегію розв'язання головних проблем української столиці – модернізації житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

"Сьогодні Київ перебуває в потужній, системній управлінській кризі. Ця криза пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу. Але передусім Київ має бути комфортним саме для киян", – запевнив Олексій Кучеренко.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у своєму аудіозверненні до учасників конференції назвала місцеві вибори, які відбудуться по всій країні 25-го жовтня, шансом на зміни, можливістю перезавантажити некомпетентну владу та припинити експерименти над країною.

"Ці вибори мають велику місію. Ця місія в тому, щоб саме місцеві громади, а особливо міста Києва, могли привести до влади коаліції, які не сприймають політику новітньої колонізації України. Які готові сказати "ні" політиці центральної влади, яка прямо б’є по кожній українській родині й кожній українській громаді. Завдання цих місцевих виборів – об’єднатися і показати, що українці й громади – велика сила, яка розуміє, що роблять із країною, і яка має усвідомлення того, що політика мусить бути діаметрально змінена – коли всі ресурси працюватимуть на Україну й українців", – наголосила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, політична рада партії "Батьківщина" 4 вересня ухвалила рішення про участь політсили в місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.