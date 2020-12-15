"Батьківщина" не підтримала закон про особливий статус Донбасу

"Батьківщина" проголосувала проти закону про особливий статус Донбасу, так само як і в усі попередні роки.

Про це повідомляє пресслужба партії з посиланням на Facebook-допис голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, який вона розмістила за результатами голосування за закон про особливий статус Донбасу.

Лідерка партії наголосила, що фракція "Батьківщина" принципово жодного разу не підтримувала цей закон, дію якого продовжують із року в рік – уже вчетверте.

"Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави в державі. Це навіть не федералізація. Це гірше. Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого мирного процесу", – обурилася Юлія Тимошенко.

Голова "Батьківщини" застерегла, що пролонгований депутатами закон "перетворює Донбас на плацдарм для захоплення України політичним шляхом".

"У цьому законі є все: і проведення місцевих виборів на окупованих територіях під дулами важкої зброї, і дозвіл для терористичних угрупувань створити на нашій землі власні збройні сили, і формування на Донбасі тотально непідконтрольних Україні органів влади", – зауважила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" нагадала, що ще у 2014 році влада законом про особливий статус здала Донбас без бою, і не тільки Донбас.

"Я не вірю, що попередній президент України не розумів, що робить, коли продавлював цей закон в українському парламенті. Це була принизлива вистава в сесійній залі з вимкненням табло для голосування, щоб приховати імена "героїв", які натиснули кнопку "за", – зазначила Тимошенко.

Попри те, що попередній президент вже не на посаді, зауважила Юлія Тимошенко, "його ганебна справа живе – закон пролонговують, і він знову діятиме разом із провальними Мінськими домовленостями".

"Це не те, чого чекають люди по обидва боки від лінії фронту. І цей закон точно не про мир! Раджу уважно вивчити поіменне голосування за закон про особливий статус Донбасу і зрозуміти, хто є хто в українському парламенті", – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що у вівторок Верховна Рада проголосувала за продовження на рік особливого статусу Донбасу. Документ підтримали 304 народні депутати.