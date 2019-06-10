"Батьківщина" не буде в опозиції в Раді — Тимошенко

Партія "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, незважаючи на те, що її можуть не взяти в коаліцію у Верховній Раді.

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова". Вона додала, що розуміє "критичний стан країни".

"Ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, тому що нас не прийняли в коаліцію. Ми будемо допомагати всіма силами", — наголосила Тимошенко.

Також вона анонсувала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має скоро відбутися.

Юлія Тимошенко розкрила позицію "Батьківщини" РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори. Нагадаємо, що в першу п'ятірку списку увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!