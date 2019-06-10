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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Батьківщина" не буде в опозиції в Раді — Тимошенко

1.5тЧитати матеріал російською

Партія "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, незважаючи на те, що її можуть не взяти в коаліцію у Верховній Раді.

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова". Вона додала, що розуміє "критичний стан країни".

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"Ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, тому що нас не прийняли в коаліцію. Ми будемо допомагати всіма силами", — наголосила Тимошенко.

Також вона анонсувала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має скоро відбутися.

Юлія Тимошенко розкрила позицію "Батьківщини"

Юлія Тимошенко розкрила позицію "Батьківщини"

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори. Нагадаємо, що в першу п'ятірку списку увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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