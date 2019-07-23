"Батьківщина": хто проривається у Раду за списком

За попередніми результатами підрахунку голосів, за списком "Батьківщини" до Верховної Ради проходять 24 народних депутатів.

OBOZREVATEL представляє їхній поіменний список.

Юлія Тимошенко УНІАН

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем'якін

8. Григорій Немиря

9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данилов

17. Ольга Белькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Олена Шкрум

23. Володимир Кабаченко

24. Вадим Івченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – приблизно 240 (у сумі за списками і мажоритаркою).

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