"Батьківщина" має конкретні кроки, покликані вирішити нагальні проблеми суспільства, – експерт

ВО "Батьківщина" посіла перше місце серед опозиційних партій на місцевих виборах, що пройшли в Україні, оскільки протягом усієї кампанії створювала змістовну альтернативу іншим політичним силам, пропонуючи слушні ідеї для конкретних ОТГ та України загалом.

Про це заявив політичний експерт Костянтин Матвієнко під час круглого столу "Безпорадність влади – чи є альтернатива цій суспільній небезпеці?", повідомляє "РБК-Україна". Також він наголосив, що лідерка партії Юлія Тимошенко відрізняється конструктивним підходом до вирішення важливих суспільних питань.

"Щойно ЦВК опублікувала офіційні остаточні результати місцевих виборів, як Юлія Тимошенко одразу виступила з конкретними завданнями для фракцій, що зараз створюються у місцевих радах. Ці кроки покликані вирішити найнагальніші проблеми, перед якими опиняються як територіальні громади, так і суспільство загалом. Передусім це логістика щодо боротьби з епідемією коронавірусу. Ми пам’ятаємо, що за ініціативи Тимошенко було ухвалено постанову Верховної Ради з конкретними дорученнями уряду щодо послідовності профілактики, діагностики, лікування ковіду. Це є продовженням стратегії", – зауважив Матвієнко.

Серед інших кроків, на яких акцентувала Тимошенко, експерт назвав такі як:

підтримка малого і середнього бізнесу на час коронавірусу,

якісне функціонування освітніх закладів у період карантину,

скасування закону про розпродаж землі,

вирішення головних екологічних проблем.

За словами Матвієнка, в кризових умовах, у яких зараз опинилася Україна, необхідно повертатися "від хейту до конструктиву", а його демонструє саме Юлія Тимошенко.

"Для мене залишається нез’ясованим питання, чому чинна влада дуже самовпевнено діє, не озираючись на суспільні потреби та пропозиції інших політичних суб’єктів. Тим паче, влада терпить невдачу за невдачею. Тож запитань до неї дуже багато. Їх намагаються ставити журналісти, але на найвищому політичному рівні в парламенті так виглядає, що тільки "Батьківщина" є найбільш системною політичною силою, яка фахово здатна ставити ці питання, а також давати на них конструктивні відповіді з точки зору пропозицій того, що слід робити", – вважає Матвієнко.

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