Батьки Зеленського проголосували в Кривому Розі і відповіли на опитування. Відео
Батьки президента України Олександр і Римма Зеленські проголосували на місцевих виборах у рідному Кривому Розі.
Як повідомляє "Радіо Свобода", після голосування вони взяли участь у всеукраїнському опитуванні Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На всі п'ять запитань батьки президента відповіли "Так".
Мама Зеленського попросила журналістів їх не знімати, а батько все ж дав короткий коментар. Він зазначив, що дуже чекає змін після цих виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Всеукраїнське опитування профінансує партія "Слуга народу".
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.
OBOZREVATEL веде текстову трансляцію з виборчих дільниць, де проходить опитування Зеленського.