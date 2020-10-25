Батьки Зеленського проголосували в Кривому Розі і відповіли на опитування. Відео

Мирослав Семенюк Політика 12:48, 25.10.2020 Оновлено: 12:49, 25.10.2020

Батьки президента України Олександр і Римма Зеленські проголосували на місцевих виборах у рідному Кривому Розі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", після голосування вони взяли участь у всеукраїнському опитуванні Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На всі п'ять запитань батьки президента відповіли "Так".

Мама Зеленського попросила журналістів їх не знімати, а батько все ж дав короткий коментар. Він зазначив, що дуже чекає змін після цих виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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