Батьки Зеленського проголосували в Кривому Розі і відповіли на опитування. Відео
На всі п'ять запитань опитування батьки Зеленського відповіли "Так"
Мама президента попросила журналістів їх не знімати
Його батько відзначив, що дуже чекає змін після цих виборів
Батьки президента України Олександр і Римма Зеленські проголосували на місцевих виборах у рідному Кривому Розі.
Як повідомляє "Радіо Свобода", після голосування вони взяли участь у всеукраїнському опитуванні Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На всі п'ять запитань батьки президента відповіли "Так".
Мама Зеленського попросила журналістів їх не знімати, а батько все ж дав короткий коментар. Він зазначив, що дуже чекає змін після цих виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Всеукраїнське опитування профінансує партія "Слуга народу".
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.
OBOZREVATEL веде текстову трансляцію з виборчих дільниць, де проходить опитування Зеленського.