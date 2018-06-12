Батькам доведеться купувати підручники: "Наш край" звинуватив Міносвіти у халатності

Уряд має провести службове розслідування та покарати винних у службовому недбальстві чиновників, через яке понад 350 тис. школярів не отримають нові підручники до 1 вересня. Про це заявив співголова партії " Наш край" Олександр Мазурчак.

За його словами, через службове недбальство Міносвіти не встигає надрукувати нові підручники для понад 350 тисяч школярів.

“Уряд вкотре виявився не готовим до нового навчального року: Міносвіти не встигає вчасно надрукувати підручники для учнів 10-го класу. Як завжди, чиновники проґавили час та зараз намагаються втиснути друк, який розрахований на 7,5 місяців, у три місяці, що технічно неможливо. Це означає, що батьки знову будуть самі купувати підручники, які повинна надати держава. Уряд має покарати винних та переглянути умови затвердження нових підручників”, – зазначив Олександр Мазурчак.

Він переконаний, що про жодні реформи від уряду не може йтися, якщо він не здатен справитись з елементарними завданнями.

“Завдання перед урядом стояло чітке – надрукувати 17 млн підручників для учнів перших, п’ятих та десятих класів. Українські потужності дозволяють надрукувати необхідну кількість підручників протягом 7,5 місяців. Невже складно було вчасно провести всю підготовчу роботу та забезпечити фінансування?”, – наголосив Олександр Мазурчак.

Співголова партії переконаний, що чиновники Міносвіти мають відповісти за невчасне отримання дітьми нових підручників.

“Наш край” очікує від уряду розслідування та покарання винних чиновників. Діти не повинні страждати через службове недбальство. Країна має працювати для дітей”, – підсумував Олександр Мазурчак.

Як відомо, міністр освіти та науки Лілія Гриневич заявила, що у 2018 році друкуються підручники одночасно для трьох класів – 1 класу за новим стандартом, 5 та 10 класів. Через це десятикласники отримають паперові версії підручників протягом вересня-жовтня.