"Бариги і бе-бе-бе": як Саакашвілі називав українських політиків

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після отримання українського громадянства, повернувся в Україну.

Говорячи про повернення громадянства, Саакашвілі висловився про президента Володимира Зеленського: "Пацан сказав — пацан зробив!". ВВС зібрало, які ще вирази застосовував Саакашвілі щодо українських політиків.

Ще перед прильотом у нашу країну, Саакашвілі подякував главі держави за повернення громадянства.

"Це рішення показує, що він здатний на неконвенційні, сміливі, швидкі кроки. І я впевнений, що він буде кращим президентом, ніж вважають багато скептиків. І це дійсно історичний шанс для України", – зазначав він.

29 травня 2019 року виповнилося чотири роки після того, як Саакашвілі на посаді голови Одеської ОДА змінив соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця.

Саме Коломойський потрапив під першу хвилю критики Саакашвілі. А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".

Так, у липні 2015 року Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете займатися контрабандою. Ось і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут — моя відповідь на всі питання Коломойського".

Також третій президент Грузії звинувачував олігарха в обкраданні українців і вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана.

Петро Порошенко та Арсен Аваков

Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну партію "Рух нових сил", одним з її гасел стало "посадити Коломойського": "Коли ми будемо у владі — і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю — Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".

Колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Саакашвілі звинувачував у роботі на олігархів.

"Поки уряд буде закривати очі або відкрито працювати на олігархічні інтереси, нічого до людей не дійде", — критикував він.

Також політик звинувачував Кабінет міністрів у підриві реформ: "Я говорю про саботаж не з боку Росії... Не з боку якихось місцевих кланів — вони поширені, але навряд чи змогли б мені перешкодити. Ми говоримо про саботаж центральних урядових установ".

Ще він звинуватив Яценюка у втраті Україною 5 млрд доларів від різних схем.

"Хто за все це відповідає? Ну, не знаю. В нормальних країнах за все це відповідає голова уряду", — заявляв Саакашвілі.

Навіть після відставки Яценюка, він закликав його до відповідальності.

"Я не буду спокійний, поки Яценюк не відповість за всією строгістю закону, поки він назад не принесе награбовані мільярди гривень", — говорив екс-глава Одеської ОДА.

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Саакашвілі звинувачував у "кришуванні" "злочинних схем" в Україні — від корупції на Одеському припортовому заводі до видобутку бурштину на Рівненщині.

У відкритий конфлікт їхнє протистояння вилилося 14 грудня 2015 року, коли на засіданні "Нацради реформ" між Саакашвілі і Аваковим почалася перепалка, під час якої міністр кинув відкритою пляшкою у тоді ще губернатора Одеської області.

"Що означає "бе-бе-бе"? Так зі мною ніхто не розмовляв!" — обурювався Саакашвілі на вигуки з боку Авакова.

"Я не збираюся, щоб якийсь Аваков, який прокрався, про якого всі знають, що він сидить на схемах, розмовляв так із Саакашвілі", — кричав він.

З п'ятим президентом Петром Порошенком у Саакашвілі складалися непрості взаємини. Якщо в 2015 році він разом із Порошенком обіцяв "будувати нову Україну", то потім саме екс-гарант став лідером усіх "бариг", які зупинили реформи. За декілька років Саакашвілі вже порівнював Порошенка з Володимиром Путіним і Віктором Януковичем.

"Це невеликий наляканий дешевий "розводник" Порошенко. Це не президент. Це не людина навіть. Це підлий барига, який хоче угробити Україну", — заявляв вже видворений у Польщу Саакашвілі.

Також він дорікав Порошенку в тому, що той "неправильно" його використовував.

"Не для того, щоб прибрати Яценюка — я думаю, що прибрати Яценюка було правильно. Не для того, щоб грати в свої олігархічні ігри. Не для того, щоб я агітував на виборах — що я, на свій сором, робив у Чернігові. У нього був шанс використати мене для реальних реформ у країні", — зазначав Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом із Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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