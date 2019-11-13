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13 листопада • оновлено в 16:39
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"Бариг і дезертирів – на хр*н!" Ярош жорстко звернувся до українців

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Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош обурився розвитком подій в країні і запропонував радикальний план дій.

Жорсткий пост-звернення до українців він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Лідер УДА почав його зі слів підтримки на адресу заарештованого начальника Головного управління розвитку і супроводу матзабезпечення ЗСУ, генерал-майора Дмитра Марченка (його підозрюють в закупівлі неякісних бронежилетів).

"За характером він не тиловик, а бойовий офіцер. Розслідувати будь-які прояви корупції – правильно. Але, на мою думку, це не про генерала Марченка. Я так розумію, що ці тилові щурі з продажних судів знущаються над захисниками України", – обурився Ярош.

Також у нього викликало здивування надання ДБР доступу до Стратегічного плану застосування ЗСУ та кадрова політика нинішньої влади України. З огляду на це Ярош запропонував кардинально змінити вектор розвитку України і переглянути підходи до управління державою.

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"Наша Конституція справді потребує змін. Громадяни України, які не були задіяні в обороні держави Україна протягом 2014-2019 років, не мають права займати високі державні посади. Громадянами України мають право бути тільки ті люди, які лояльно ставляться до держави і не обслуговують інтереси інших держав. Загальне виборче право – це зло, яке дозволяє водити по колу наш народ. Ми виганяємо одну банду, проливаючи свою кров, а на зміну їй приходить інша антиукраїнська банда, до того ж за неї голосують всі ті, хто палець об палець не вдарив для здобуття свободи і справедливості", – озвучив свої радикальні ідеї командувач УДА.

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

Вікіпедія

Він підкреслив, що бачить майбутнє України тільки в національному народовладді, а не в космополітичній демократії. Крім того, він не виключив, що країну знову можуть чекати позачергові вибори. За словами Яроша, ідеальним варіантом було б, якщо наступним президентом України став би бойовий офіцер ЗСУ.

"Пристосуванців, дезертирів, бариг, обслугу інших держав і народів – на хр*н!" – жорстко підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош потужно звернувся до президента Володимира Зеленського. Він висловив своє невдоволення початком його каденції, а також людьми, які оточують главу держави.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Нехай буде так
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Как только ворюг прихватывают на "горячем",сразу прёт поцриотическое завывание....он ссукин сын,но он наш ссукин сын.
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Коли вже наша Армія скаже своє вагоме слово, як в Болівії?
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