Бар'єр у 5% на місцевих виборах в Україні долають 5 партій – "Рейтинг"

За результатами рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний п'ятивідсотковий бар’єр долають п’ять партій.

Згідно з новим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 4-7 жовтня, серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, за "Слуга народу" готові віддати свої голоси 17,2%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,6%, "Європейську солідарність" – 11,7%, "Батьківщину" – 7,5%, "За майбутнє" – 7,2%.

Як зазначають соціологи, практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.

Нижче п'ятивідсоткового бар'єра розташувались партії: "Наш край" – 4,0%, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партія Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партія "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – приблизно 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%, зазначили соціологи.

Опитування проводилося серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Дослідження здійснили методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з попереднім опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося з 19 до 22 вересня, умовний 5-відсотковий бар'єр долали: "Слуга народу" – 15,6%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11, 5%, "Європейська солідарність" – 11,0%, "Батьківщина" – 8,0% і "За майбутнє" – 5,9%.