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14 листопада • оновлено в 01:53
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"Бандити і під**аси": Джокер-Ківа жорстко наїхав на "слуг народу"

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в грубій формі розкритикував фракцію "Слуги народу".

У коментарі "Стране" він пояснив появу у Верховній Раді в масці Джокера "викриттям" нових облич в парламенті.

"Маска, як символ злодіїв, аморалів, шахраїв, бандитів і піда**сів, які називають себе "слугами народу". Сьогодні наша країна в руках дикунів, які не мають людського обличчя", – заявив він.

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Кива в масці Джокера

Кива в масці Джокера

ФБ Яна Доброносова

"Вчора я попередив, що їх будуть викривати і згодом покажуть їхнє справжнє обличчя. В масці ж не я, в масці – вони. Вона автоматом опинилася на їхніх обличчях, коли в руках опинився депутатський мандат", – сказав Кива.

За його словами, нардепи були шоковані, побачивши людину в масці Джокера. "В очах депутатів був жах і страх, нерозуміння і переляк", – заявив він.

Кива прийшов в Раду в масці Джокера

Кива прийшов в Раду в масці Джокера

ФБ Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, після витівки в Раді Кива раптово з'явився в ефірі російського пропагандистського каналу, де нарвався на Скабєєву.

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя" Партія Слуга народу
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Пускай по м*стурбирует, полегчает.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Что он так желчью исходить ? пускай сходить по мастурбирует, полегчает.
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