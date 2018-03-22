"Бандера - терорист": нардепи влаштували скандал в прямому ефірі

Депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Євген Балицький назвав Степана Бандеру терористом, чим спровокував бурхливу реакцію нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосчійчука.

Перепалка нардепів сталася в ефірі телеканалу NewsOne в результаті міркувань Балицького про те, кого можна назвати героєм.

"Між героєм і терористом завжди дуже тонка грань. Героїв призначає народ. Практично сторіччя ми назвали вулиці, і вважали героями терористів: Олександра Ульянова, Софію Перовську і т. Д. Народ визначає, хто герой, а хто ні, а не зірочка, яку вручив президент. Степан Бандера - польський громадянин і цілий ряд людей, які терористи-герої ", - зазначив нардеп.

Мосійчук відповів, що Бандера не брав участі ні в одному теракт.

"Ви слова можете вибирати? В якому терористичному акті брав участь Степан Бандера? В якому? Степан Бандера в жодному теракт участь не приймав", - розлютився Мосійчук.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше нардеп Балицький пригрозив відхопити частину України.