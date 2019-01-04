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''Бандера – не герой'': міжнародник розкрила нюанси дружби України і Польщі

3.3тЧитати матеріал російською

Офіційне святкування дня народження Степана Бандери в Україні негативно позначиться на відносинах Києва і Варшави. Польща ніколи не буде "толерувати" подібних пам'ятних дат.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Ірина Верещук. Вона підкреслила, що 2018 рік так і не став проривом у добросусідських відносинах України.

"Ми не вирішили жодної гострої проблеми, ми тільки відсунули їх на задній план. Хоча це теж позитив, адже ми знизили градус дискусії і знизили градус конфліктності", – додала Верещук.

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Однак, впевнена вона, скільки буде існувати незалежна Польща, стільки раз вона буде повторювати, що Бандера – не герой України.

Марш на честь Степана Бандери

Марш на честь Степана Бандери

"І у них є на це право. Так само, як ми обурюємося, коли вони піднімають до небес свого Дмовського. Або кажуть про своїх генералів, які знищували українців", – підсумувала міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України оголосила день народження Степана Бандери, який відзначається 1 січня, офіційним національним святом. Рішення затверджене парламентською постановою №9234 "про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVФакельні ходи на честь Степана Бандери
Особи
Степан БандераІрина Верещук
Місце
Україна
Теги
Ukrajinci v PolskuУкраїнаМіністерство закордонних справ України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Судить Бандеру без учёта национальной идеи народа которой он был верен просто наглое передергивание, которым занимается разномастное жулье. Ни один суд не судит за совершение тех или иных действий, судят исходя из того была ли возможность их не совершать. А возможность оценивается исходя из идеи, если идеей невозможно пренебречь, то и предпринятые действия оправданы. Итак, ваши претензии к идее народа Украины, батыйские сучки и их продажные подельники. Прдедъявите прежде чем по поводу Бандеры передергивать, жулье
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Что сделал Бандера начел унечтожать начисление Украины и назвал это не зависемостью
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1
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Игорь Анатольевич, может перед тем, как умничать, сначала школу закончишь, безграмотное?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Игорь Анатольевич, точка зрения плебеев улуса орды москвы и без тебя известна, у вас и хуйло вам царь, не удивил
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1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Скулеж поляков только их личное горе, Бандера герой Украины не простоттак, а в связи с тем, что был верен национальной идее народа Украины с которой и столица Киев был основан, и с которой Майдан выступил. Если поляки не могут ни в чем упрекнуть идею, которой был верен Бандера, то их недовольство только их личное горе. К национальной идее Украины претензии есть, пшеки? Что, нету? Ну тогда заткнитесь и не нойте, а то мы свой счёт вам выставмим ещё Хмельницкого побудивший вас в чувство привести.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei, то есть ты заключения делаешь даже на собственный вопрос ответа не дождавшись, шлюшка? Ссыкотно правде в глаза взглянуть, паскуда безыдейная?
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andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, в чем она заключается? Украина понад усё? Так было такое уже. В Германии. Напомнить, чем закончилось? Кстати, польский еврей штефан бандера тоже об этом успел узнать😁
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