''Бандера – не герой'': міжнародник розкрила нюанси дружби України і Польщі

Офіційне святкування дня народження Степана Бандери в Україні негативно позначиться на відносинах Києва і Варшави. Польща ніколи не буде "толерувати" подібних пам'ятних дат.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Ірина Верещук. Вона підкреслила, що 2018 рік так і не став проривом у добросусідських відносинах України.

"Ми не вирішили жодної гострої проблеми, ми тільки відсунули їх на задній план. Хоча це теж позитив, адже ми знизили градус дискусії і знизили градус конфліктності", – додала Верещук.

Однак, впевнена вона, скільки буде існувати незалежна Польща, стільки раз вона буде повторювати, що Бандера – не герой України.

Марш на честь Степана Бандери

"І у них є на це право. Так само, як ми обурюємося, коли вони піднімають до небес свого Дмовського. Або кажуть про своїх генералів, які знищували українців", – підсумувала міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України оголосила день народження Степана Бандери, який відзначається 1 січня, офіційним національним святом. Рішення затверджене парламентською постановою №9234 "про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році".

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