Голова Служби безпеки Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських сайтів і програмних продуктів, а також створити реєстр дозволеного в Україні програмного забезпечення.

Пропозиція внесено до Ради національної безпеки і оборони, повідомляється на сайті СБУ.

Продовження санкцій стосується не тільки соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", але і "Яндекса", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків і інформаційних вкидань з російських соцмереж, але і піклуємося про кібербезпеки для представників бізнесу, державних і освітніх установ. Адже будь-який російський поштовий сервіс або антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики", – підкреслив голова СБУ.

Також Баканов запропонував створити Єдиний реєстр програмного забезпечення, дозволеного для використання в державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Фахівці СБУ вважають, що це дозволить обмежити закупівлю і використання заборонених програм і створить сприятливі умови для вітчизняної IT-сфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники" продовжать після 15 травня. Таке розпорядження вже є в Офісі президента.