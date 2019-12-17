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17 грудня • оновлено в 21:56
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"Вони не зможуть зрадити": Баканов придумав нове заняття для учасників АТО

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Учасників АТО на Донбасі можуть задіяти для здійснення територіальної оборони України.

Такий варіант реінтеграції в суспільство людей, які пройшли війну, озвучив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава Служби безпеки Іван Баканов.

"Добробати і всі військовослужбовці, які пройшли АТО – це громадяни нашої країни, з якими треба працювати, комунікувати", – сказав він.

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Баканов придумав нове заняття для учасників АТО

Баканов придумав нове заняття для учасників АТО

Цензор.НЕТ

За словами глави української спецслужби, ці люди повинні стати "кадровим резервом для змін країни".

"Вони мають своє ціннісне бачення того, що відбувається в Україні. Вони повинні бути активно задіяні в житті суспільства. Мені здається, що ті, хто воювали, уже в жодному разі не зможуть зрадити свою країну. Або, як мінімум, така ймовірність набагато нижча", – зазначив Баканов.

Глава СБУ повідомив, що вже обговорюються і напрацьовуються всілякі варіанти законопроєктів, які б дозволили інтегрувати цих людей, можливо, і в сили територіальної оборони.

Також Баканов наголосив, що люди, які пройшли бойові дії, повинні отримувати підтримку, зокрема психологічну. "Безумовно, вони повинні бути інтегровані знову в суспільство. Світова практика говорить про те, що психологічна травма у таких людей однозначно є", – сказав глава СБУ.

У цілому, на думку керівника української спецслужби, це питання вимагає глибокого обговорення і ресурсів, а до пошуку правильних рішень повинні підключитися міністерства, відомства, експерти і громадськість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області учасникам антитерористичної операції й Операції Об'єднаних сил на Донбасі дали можливість отримати грант у розмірі 1 тис. євро на бізнес.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
АТО на Донбасі
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
А, етому "укру" Баканову уже звание гэнэрала дали.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
грант 1 тыс евро на бизнес? какой грант нах? ))) вы смеетесь или прикалываетесь? все члены моей семьи в месяц больше зарабатывают... а некоторые гораздо больше...
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
давно их пора было в сбу ставить а не крошить бизнес
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