"Вони не зможуть зрадити": Баканов придумав нове заняття для учасників АТО

Учасників АТО на Донбасі можуть задіяти для здійснення територіальної оборони України.

Такий варіант реінтеграції в суспільство людей, які пройшли війну, озвучив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава Служби безпеки Іван Баканов.

"Добробати і всі військовослужбовці, які пройшли АТО – це громадяни нашої країни, з якими треба працювати, комунікувати", – сказав він.

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За словами глави української спецслужби, ці люди повинні стати "кадровим резервом для змін країни".

"Вони мають своє ціннісне бачення того, що відбувається в Україні. Вони повинні бути активно задіяні в житті суспільства. Мені здається, що ті, хто воювали, уже в жодному разі не зможуть зрадити свою країну. Або, як мінімум, така ймовірність набагато нижча", – зазначив Баканов.

Глава СБУ повідомив, що вже обговорюються і напрацьовуються всілякі варіанти законопроєктів, які б дозволили інтегрувати цих людей, можливо, і в сили територіальної оборони.

Також Баканов наголосив, що люди, які пройшли бойові дії, повинні отримувати підтримку, зокрема психологічну. "Безумовно, вони повинні бути інтегровані знову в суспільство. Світова практика говорить про те, що психологічна травма у таких людей однозначно є", – сказав глава СБУ.

У цілому, на думку керівника української спецслужби, це питання вимагає глибокого обговорення і ресурсів, а до пошуку правильних рішень повинні підключитися міністерства, відомства, експерти і громадськість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області учасникам антитерористичної операції й Операції Об'єднаних сил на Донбасі дали можливість отримати грант у розмірі 1 тис. євро на бізнес.

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