Баканов образився на заборону для СБУ мати родичів у Росії
Баканов заявив, що з тим же успіхом можна очікувати позбавлення українського громадянства тих, у кого є родичі в РФ
Він висловив надію, що парламентаріям "вистачить здорового глузду виправити власні помилки"
Глава Служби безпеки України Іван Баканов назвав дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби, згідно з якими співробітникам СБУ не можна мати родичів з громадянством РФ.
Як сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", це положення є необгрунтованим і суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності.
"З тим же успіхом в найближчій перспективі можемо очікувати законодавчу ініціативу про позбавлення українського громадянства тих, у кого є родичі в Російській Федерації. Або навіть пришивання зірок їм на одяг..." – підкреслив Баканов.
За його словами, співробітники СБУ й так проходять ретельні перевірки на відповідність критеріям внутрішньої безпеки.
Глава спецслужби висловив надію, що "парламентаріям вистачить здорового глузду виправити власні помилки в запропонованому законопроєкті".
Нагадаємо, згідно з запропонованими змінами до законодавства, в СБУ не зможуть приймати осіб, близькі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, рідні сестри і брати) мають громадянство країни, визнаної державою-агресором.
На момент призначення Баканова в.о. глави СБУ його дружина Оксана мала російське громадянство, але перебувала в процесі оформлення українського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергій Семочко виграв суд, який зобов'язав журналістів спростувати інформацію про російське громадянство його родичів.