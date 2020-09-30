Байдена висунули на Нобелівську премію миру: серед суперників – Трамп і Путін
Високопоставлений член парламенту Великобританії висунув кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена на Нобелівську премію миру.
Про це член палати громад від Лейбористської партії Кріс Брайант розповів в інтерв'ю The Evening Standard.
"Коли інші вдавалися до насильницьких рішень, він (Байден) стверджував, що найкраща сила – це сила аргументу", – прокоментував своє рішення британський політик.
За словами Брайанта, зброя може зупинити серце, але вдало поставлені слова можуть змінити багато сердець, а багато сердець можуть змінити світ.
При цьому чинного американського президента і опонента Байдена Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру втретє.
Про це розповів один з ініціаторів процедури, професор Девід Флінт в інтерв'ю телеканалу Sky News Australia.
"По-перше, у нього є здоровий глузд, і він керується тільки національними інтересами, і тому... Що він зробив з "доктриною Трампа", так це вирішив, що Америка вже не буде залучена в нескінченні війни", – зазначив професор .
Він додав, що Трамп також досяг угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ і позбавив США від енергетичної залежності від Близького Сходу.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Кандидатуру Путіна Нобелівському комітету запропонував ще 9 вересня російський письменник Сергій Комков.
Також на Нобелівську премію миру висунули російського опозиціонера Олексія Навального. Його кандидатуру запропонували американські вчені визнаних університетів, які займаються Росією.