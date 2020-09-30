Байдена висунули на Нобелівську премію миру: серед суперників – Трамп і Путін

Високопоставлений член парламенту Великобританії висунув кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена на Нобелівську премію миру.

Про це член палати громад від Лейбористської партії Кріс Брайант розповів в інтерв'ю The Evening Standard.

"Коли інші вдавалися до насильницьких рішень, він (Байден) стверджував, що найкраща сила – це сила аргументу", – прокоментував своє рішення британський політик.

За словами Брайанта, зброя може зупинити серце, але вдало поставлені слова можуть змінити багато сердець, а багато сердець можуть змінити світ.

При цьому чинного американського президента і опонента Байдена Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру втретє.

Про це розповів один з ініціаторів процедури, професор Девід Флінт в інтерв'ю телеканалу Sky News Australia.

"По-перше, у нього є здоровий глузд, і він керується тільки національними інтересами, і тому... Що він зробив з "доктриною Трампа", так це вирішив, що Америка вже не буде залучена в нескінченні війни", – зазначив професор .

Він додав, що Трамп також досяг угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ і позбавив США від енергетичної залежності від Близького Сходу.

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