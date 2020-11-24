Байден вибрав на ключові пости критиків Росії та Путіна

Таша Адамович Політика 13:20, 24.11.2020 Оновлено: 13:35, 24.11.2020

Обраний президент США Джо Байден вибрав на ключові пости в уряді активних критиків політики Росії та її президента Володимира Путіна.

Потенційні держсекретар і радник із нацбезпеки раніше висловлювалися на підтримку санкцій проти Росії, пише РБК. Список кандидатур опублікований на сайті з переходу влади від чинного глави держави Дональда Трампа до Байдена.

Пост держсекретаря може обіймати Ентоні Блінкен. Він був заступником держсекретаря з 2015 до 2017 року в адміністрації президента Барака Обами. У минулому вельми критично відгукувався про політику глави Росії Путіна та виступав за заходи, здатні послабити РФ і посилити її ізоляцію в міжнародній спільноті.

Ентоні Блінкен
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На посаду радника з нацбезпеки претендує Джейк Салліван, який працював із Байденом, коли той був віцепрезидентом США. Він обіймав посаду заступника помічника президента та радника з нацбезпеки.

Джейк Салліван
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Міністром внутрішньої безпеки США має стати Алехандро Майоркас – колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки з 2013 до 2016 року.

Алехандро Майоркас
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ЦРУ імовірно очолить Евріл Хейнс, постпредом США при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд, спецпосланцем президента з питань клімату – ексдержсекретар Джон Керрі.

Евріл Хейнс
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Джон Керрі
buildbackbetter.gov
Лінда Томас-Грінфілд
buildbackbetter.gov

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що новим держсекретарем США може стати дипломат-ветеран і давній союзник Байдена 58-річний Блінкен. Політик вважається фаворитом на цю посаду. До цього основним претендентом була Сьюзан Райс, але Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через конфлікт із Сенатом.

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