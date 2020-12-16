Байден призначить нового посла в Україні, – Волкер

Карина Бондаренко Політика 06:32, 16.12.2020 Оновлено: 07:14, 16.12.2020

Обраний президент США Джо Байден нібито призначить нового посла в Україні замість генерала Кіта Дейтона, який вже частково пройшов процедуру призначення.

Про це у вівторок, 16 грудня, заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Укрінформ". Він підкреслив, що це лише його припущення.

"Я припускаю – підкреслюю, це моє припущення – що адміністрація Байдена призначить когось нового на посаду посла в Україні після того, як зайде в офіс в січні", – сказав Волкер.

Він зазначив, що процес призначення може зайняти кілька місяців, а на посаду буде номінований "дуже кваліфікований кар'єрний співробітник дипломатичної служби".

Волкер висловив упевненість, що у новій адміністрації, ймовірно, не буде вводитися посада спецпредставника США з питань України, яку тривалий час займав він сам. Ці обов'язки, за його словами, покладуть на одного з високопоставлених чиновників адміністрації обраного президента.

Він додав, що така схема була актуальною в адміністрації президента Барака Обами, коли український напрямок в Держдепартаменті фактично вела помічниця державного секретаря Вікторія Нуланд.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що президент РФ Володимир Путін сподівається реалізувати в Білорусі сценарій окупації без війни, який йому не дозволили втілити на українському Донбасі.

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