Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю в разі перемоги на виборах США

Карина Бондаренко Політика 08:45, 26.08.2020

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю в разі своєї перемоги на президентських виборах.

Про це йдеться в заяві Байдена з нагоди Дня Незалежності України, опубліковане його пресслужбою.

Він зазначив, що свято служить гіркувато-солодким нагадуванням про тяжке становище українців, що живуть в умовах незаконної російської окупації в Криму і на сході країни.

"Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс гарантуватиме, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння, при цьому спонукаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", – заявив Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колишній віце-президент США Джо Байден офіційно оголошений кандидатом на виборах президента 2020 року, які пройдуть 3 листопада.

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