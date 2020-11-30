Байден озвучив перші призначення в Білому домі: ключові посади обіймуть жінки

Карина Бондаренко Політика 09:14, 30.11.2020 Оновлено: 09:23, 30.11.2020

Новообраний президент США Джо Байден хоче призначити Джен Псакі прессекретарем Білого дому. З 2011 по 2013 вона працювала прессекретарем експрезидента Барака Обами, а потім була представником Державного департаменту.

Крім того, він заявив про бажання створити команду з комунікацій своєї адміністрації, де ключові пости займуть жінки, повідомляє Biden-Harris Presidential Transition.

"Пряме і правдиве спілкування з американським народом є однією з найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається тільки з жінок", – сказав Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в обраного президента США Джо Байдена діагностували тріщини в двох кістках правої гомілки. Чинний глава держави Дональд Трамп відреагував на його травму в соціальній мережі.

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