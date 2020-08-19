Байден офіційно оголошений кандидатом у президенти США

Карина Бондаренко Політика 08:33, 19.08.2020 Оновлено: 08:42, 19.08.2020

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційного оголошений кандидатом на виборах президента 2020 року, які відбудуться 3 листопада.

Його затвердила своїм єдиним кандидатом Демократична партія США, повідомляє CBS News.

Рішення було ухвалено на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, штат Вісконсин. Проголосувати можна було за двох кандидатів – Джо Байдена або сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кандидат у президенти США Джо Байден виступив на підтримку учасників протестів у Білорусі.

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