Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав пріоритети для України в разі обрання президентом: це припинення війни на Донбасі та допомога в боротьбі з корупцією.

Про це йдеться в опублікованій 14 жовтня заяві штабу Байдена та Камали Харріс під назвою "Бачення Джо Байденом відносин Америки з Україною", повідомила "Європейська правда".

У документі говориться, що Байден буде домагатися завершення конфлікту в Україні та працювати з європейськими союзниками, щоб підтримати нашу країну, яка "прагне до суверенного, демократичного і квітучого майбутнього, якого вона заслуговує".

Зокрема, кандидат у президенти США заявив про надання військової допомоги Україні в разі своєї перемоги на виборах, в тому числі летальної зброї для захисту від російської агресії.

Крім того, він планує закликати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією та консолідації суспільства.

"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності й суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці та стабільності Європи в інтересах Америки", – йдеться в документі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Байден у своїй заяві з нагоди Дня Незалежності України пообіцяв Україні смертоносну зброю в разі своєї перемоги на президентських виборах.