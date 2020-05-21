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21 травня • оновлено в 18:04
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Байден міг втручатися в роботу Шокіна: ОГП зобов'язали відкрити провадження

2.3т
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Суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав Офіс Генерального прокурора України відкрити провадження про втручання екс-віце-президента США Джо Байдена в роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це свідчить рішення суду, опубліковане 12 травня. У ньому говориться, що ОГП зобов'язаний внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину за ч.2 ст.343 КПК України – втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

"Зобов'язати компетентну особу Офісу Генерального прокурора внести в ЕРДР відомості про втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора Украни ОСОБА_1 – саме громадянина США ОСОБА_5, колишнього екс-президента США", – відзначається в рішенні.

Віктор Шокін і Джо Байден

Віктор Шокін і Джо Байден

Також додається, що рішення судді оскарженню не підлягає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити виробництво в відношенні екс-віце-президента США Джо Байдена за вплив на нього, як на генпрокурора.

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