Багатотисячних правок до законопроектів більше не буде: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який не дає народним депутатам зловживати своїми правами, вносячи тисячі поправок до законопроектів у другому читанні.

Документ набуває чинності наступного дня після його опублікування, повідомляється на сайті глави держави.

Закон № 561-ІХ "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України під час законодавчої процедури" передбачає "Особливу процедуру розгляду законопроектів у другому читанні". Якщо кількість поправок в п'ять або більше разів перевищує кількість статей (пунктів) проекту первинного законодавчого акта, але не менше 500 поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою.

Особлива процедура застосовуватиметься, якщо є підписи не менше 150 нардепів і підтримка не менше 226 голосів. Також повинні бути надані порівняльні таблиці і супровідні документи до неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла цей законопроект на позачерговому засіданні 16 квітня. Його підтримали 242 нардепи.

Нагадаємо, що законопроект про функціонування банківської діяльності було внесено понад 16 тисяч поправок. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував внести таку кількість в Книгу рекордів України.

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