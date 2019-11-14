"Багато говорять, мало працюють!" Арахамія заявив про ротацію "слуг народу"

Деякі народні депутати від "Слуги народу" можуть втратити свої посади в комітетах Верховної Ради України.

Про це заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія, зазначивши, що представники президентської партії готуються провести ротацію, передає "РБК-Україна".

За його словами, це стосується не тільки скандального нардепа Богдана Яременка, котрого спіймали за секс-перепискою в Раді.

Давид Арахамія заявив про ротацію "слуг народу"

"Ми хочемо ще декілька ротацій у комітетах зробити... За підсумками голосування вчора. Ні, це не "а-та-та". У нас, наприклад, є особи, які стверджують, що вони великі працівники, але взагалі не відвідують засідання комітетів", – сказав Арахамія.

Він підкреслив, що переобрання нардепів на посадах у комітетах відбуватиметься 15 листопада.

"Вони займають місця. Я вважаю, що такі люди багато говорять, але мало працюють. Де вони мають бути? У комітеті свободи слова. Ні, це не покарання. Дивіться, якщо людина щось розповідає всім людям, але не працює, то це означає, що вона любить свободу слова! Все побачите завтра", – додав глава фракції "СН".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Давид Арахамія розповів, хто розповсюджує в мережі секрети "слуг народу". За його словами, внутрішньопартійну інформацію партії на Telegram-каналі "Темний лицар" публікує народний депутат президентської фракції у Верховній Раді. Він зазначив, що знає ім'я цієї особи, але називати не буде.

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