"Бачимо загрозу": Богдан прокоментував "розкол" в "Слузі народу"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський, який встиг прославитися завдяки провокаційним заявам і тесті на детекторі брехні, хоче отримати свою частину слави і знайти публічність.

Таким чином глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував діяльність нардепа "Українській правді". Він припустив, що ставши політиком, Дубинський хоче "випити цю чашу до дна", стати відомим лідером політичним.

"Він, як і будь-який журналіст, хоче отримати свою часточку популярності, публічності, слави. Я не думаю, що ним керують бажання негативні по відношенню до державі або до нашої фракції, то до нашої партії. Швидше, його погляд на речі і його бажання публікувати ці погляди, робити їх відомими", – зазначив він.

За словами Богдана, в "Слузі народу" багато людей, у них різні погляди. Їх краще не зупиняти і не намагатися модерувати, вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі.

"Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо... поки нам вдається цю загрозу не робити критичною для існування. Поки немає рішень, що ми когось звільняємо з фракції. У нас є різні думки, і є люди, які принципово з чимось не згодні. Але фракція ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроекти", – зазначив Богдан.

Олександр Дубинський Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава колегії поліграфологів заявив, що поліграф Дубинського можна сприймати тільки як шоу.

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