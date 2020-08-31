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Бачили очі, кого призначали

Борислав Береза
Борислав Береза
Політика
10,6 т.
Бачили очі, кого призначали

ОПУ Ермака отмежевалось (через купленный "Резидент") от выжившего из ума Фокина (с его заявлением об автономии для всего Донбасса) - объясняя, что это, мол, ради переговоров с орками. И поэтому Фокину можно все что угодно ляпать языком.

Бачили очі, кого призначали

Бачили очі, кого призначали

Смею предположить, что попытка таким образом спасти репутацию Зеленского и "Слуги народа" из-за таких заявлений своих назначенцев не зачтется - это настоящий подарок политическим оппонентам власти накануне выборов.

Бачили очі, кого призначали.

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Джерело:Телеграм-канал Борислава Березы
УкраїнаМирні переговори в МінськуВійна на ДонбасіНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРОРДЛОДНРАндрій ЄрмакВітольд Фокін
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  2. Політика